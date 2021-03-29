"الرياضة" تعلن عودة الجماهير إلى الملاعب بنسبة 40 % بشرط التحصين

أعلنت وزارة الرياضة السماح بحضور الجماهير (المحصّنين) في مباراة منتخبنا الوطني وفلسطين، غداً الثلاثاء، بنسبة 40 % من سعة الملعب.
وقالت: ستكون عودة الجماهير إلى المباريات بذات النسبة اعتباراً من تاريخ 5 شوال 1442هـ، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية كافة.
البداية من مباراة منتخبنا الوطني وفلسطين غداً الثلاثاء
أعلنت وزارة الرياضة السماح بحضور الجماهير (المحصّنين) في مباراة منتخبنا الوطني وفلسطين، غداً الثلاثاء، بنسبة 40 % من سعة الملعب.
وقالت: ستكون عودة الجماهير إلى المباريات بذات النسبة اعتباراً من تاريخ 5 شوال 1442هـ، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية كافة.