"الرياضة" تعلن عودة الجماهير إلى الملاعب بنسبة 40 % بشرط التحصين

البداية من مباراة منتخبنا الوطني وفلسطين غداً الثلاثاء

‫أعلنت وزارة الرياضة السماح بحضور الجماهير (المحصّنين) في مباراة منتخبنا الوطني وفلسطين، غداً الثلاثاء، بنسبة 40 % من سعة الملعب.

‏وقالت: ستكون عودة الجماهير إلى المباريات بذات النسبة اعتباراً من تاريخ 5 شوال 1442هـ، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية كافة.