ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من "ماكرون"

استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً من الرئيس إيمانويل ماكرون؛ رئيس الجمهورية الفرنسية.

وجرى خلال الاتصال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأن أمنها واستقرارها.