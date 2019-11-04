ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من "ماكرون"

استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً من الرئيس إيمانويل ماكرون؛ رئيس الجمهورية الفرنسية.

وجرى خلال الاتصال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأن أمنها واستقرارها.

الأمير محمد بن سلمان إيمانويل ماكرون

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04 نوفمبر 2019 - 7 ربيع الأول 1441 09:44 AM

استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها

ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من "ماكرون"

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً من الرئيس إيمانويل ماكرون؛ رئيس الجمهورية الفرنسية.

وجرى خلال الاتصال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأن أمنها واستقرارها.

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الأمير محمد بن سلمان إيمانويل ماكرون

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