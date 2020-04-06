محاربة "كورونا".. أمانة الطائف تطهّر وتعقّم 3900 موقع و50 فرقةً بالميدان

ضمن برنامجها لتطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية لمكافحة انتشار الفيروس

طهّرت وعقّمت أمانة الطائف أكثر من 3900 موقع بالطائف خلال أسبوعين، شملت أحياء وسط وشمال وغرب وشرق وجنوب الطائف والشوارع الرئيسية والفرعية، وما زال العمل مستمراً بالبرنامج.

يأتي هذا ضمن برنامجها لتطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية لمكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وأوضحت أمانة الطائف أن فرق العمل الميدانية، والتي تجاوز عددها 50 فرقة باشرت مهامها في تعقيم ورش وتطهير الشوارع والأحياء والأسواق، حيث عملت على مدار الساعة بتقسيم أحياء الطائف ومراعاة عوامل مختلفة منها الكثافة السكانية ونسب الارتياد، كما خصصت برنامجاً فرعياً لرشّ وتعقيم الشوارع بأوقات منع التجول، وقامت الفرق برش وتعقيم حاويات النفايات عقب تفريغها مع تخريش وتطهير أسفل الحاويات.

وخصصت الأمانة برنامجاً دورياً لرشّ وتعقيم سوق الخضار والفواكه المركزي؛ نظراً للإقبال المستمر على السوق، ووضعت برنامجاً مماثلاً لأسواق النفع العام مثل سوق المسترجعات وسوق الأنعام والطيور والمسلخ النموذجي.

وبيّنت الأمانة أنها خصصت أكثر من ٢٠٠٠ مشرف وعامل ميداني؛ لتنفيذ أعمال الرش والتعقيم وتفريغ حاويات النفايات والحفاظ على البيئة والصحة العامة.