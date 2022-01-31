الأمن اللبناني يفكك 15 شبكة تجسس إسرائيلية نشطت في أنحاء البلاد

بدأ العملية الأمنية منذ 4 أسابيع

فكّك فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللبناني أكثر من ١٥ شبكة تجسّس إسرائيلية، كل منها منفصلة عن الأخرى، تنشط على مختلف الأراضي اللبنانية، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام لبنانية اليوم (الاثنين).

وبيّنت وسائل الإعلام، أن فرع المعلومات بدأ العملية الأمنية منذ أربعة أسابيع، بعد التنسيق مع النيابة العامة التمييزية، وقيادة قوى الأمن الداخلي.

من جانب آخر، أشاد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، عبر حسابه في "فيسبوك" بـ"الإنجاز النوعي الذي حققته شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بكشفها عن شبكة تجسس تعمل لصالح العدو الإسرائيلي في الداخل اللبناني".