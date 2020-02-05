منبر جامعة الملك سعود يستضيف وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير

يستضيف منبر (جامعة الملك سعود) الدكتور يوسف بن عبده عسيري وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير، في لقاء مفتوح، أعضاء هيئة التدريس لطرح أسئلتهم واستفساراتهم المتعلقة بوكالة التخطيط والتطوير والإدارات التابعة لها.

ويدير اللقاء الدكتور تركي العيار أستاذ الإعلام بكلية الآداب بالجامعة؛ وذلك يوم الاثنين 23 جمادى الآخرة 1441 من الساعة 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا في قاعة الدروازة في الدور الرابع بمبنى 17 في بهو الجامعة. وينقل لفرع الطالبات.