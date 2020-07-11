3 حالات جديدة .. إصابات "كورونا" ترتفع في الأردن إلى 1.176

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم (السبت)، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1.176 إصابة.
وبيّنت الوزارة أن الحالات الجديدة تعود لأردنيين قادمين من الخارج، وحالة لسائق شاحنة أردني قادم عبر الحدود.
وأشارت إلى تسجيل 5 حالات شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 951 حالة.فيروس كورونا الجديد
ارتفاع عدد المتماثلين للشفاء لـ951
أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم (السبت)، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1.176 إصابة.
وبيّنت الوزارة أن الحالات الجديدة تعود لأردنيين قادمين من الخارج، وحالة لسائق شاحنة أردني قادم عبر الحدود.
وأشارت إلى تسجيل 5 حالات شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 951 حالة.