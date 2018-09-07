بالصور.. "البواردي" يحتفل بزواج نجله بالرياض

احتفل عبدالرحمن بن عبدالله البواردي بزواج ابنه النقيب بواردي بن عبدالرحمن من كريمة الشيخ فهد المحيني - رحمه الله - في أحد قصور حي السفارات بالرياض، بحضور عدد من الشيوخ ووجهاء المجتمع والأقارب والأصدقاء.
"سبق" تبارك لـ"البواردي"، وتتمنى حياة زوجية سعيدة للعروسين.
احتفل عبدالرحمن بن عبدالله البواردي بزواج ابنه النقيب بواردي بن عبدالرحمن من كريمة الشيخ فهد المحيني - رحمه الله - في أحد قصور حي السفارات بالرياض، بحضور عدد من الشيوخ ووجهاء المجتمع والأقارب والأصدقاء.
"سبق" تبارك لـ"البواردي"، وتتمنى حياة زوجية سعيدة للعروسين.