بالصور.. "البواردي" يحتفل بزواج نجله بالرياض

احتفل عبدالرحمن بن عبدالله البواردي بزواج ابنه النقيب بواردي بن عبدالرحمن من كريمة الشيخ فهد المحيني - رحمه الله - في أحد قصور حي السفارات بالرياض، بحضور عدد من الشيوخ ووجهاء المجتمع والأقارب والأصدقاء.

"سبق" تبارك لـ"البواردي"، وتتمنى حياة زوجية سعيدة للعروسين.

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07 سبتمبر 2018 - 27 ذو الحجة 1439 09:20 PM

بالصور.. "البواردي" يحتفل بزواج نجله بالرياض

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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احتفل عبدالرحمن بن عبدالله البواردي بزواج ابنه النقيب بواردي بن عبدالرحمن من كريمة الشيخ فهد المحيني - رحمه الله - في أحد قصور حي السفارات بالرياض، بحضور عدد من الشيوخ ووجهاء المجتمع والأقارب والأصدقاء.

"سبق" تبارك لـ"البواردي"، وتتمنى حياة زوجية سعيدة للعروسين.

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