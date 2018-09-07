بالصور.. "البواردي" يحتفل بزواج نجله بالرياض

احتفل عبدالرحمن بن عبدالله البواردي بزواج ابنه النقيب بواردي بن عبدالرحمن من كريمة الشيخ فهد المحيني - رحمه الله - في أحد قصور حي السفارات بالرياض، بحضور عدد من الشيوخ ووجهاء المجتمع والأقارب والأصدقاء.

"سبق" تبارك لـ"البواردي"، وتتمنى حياة زوجية سعيدة للعروسين.