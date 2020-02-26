نجم كرة الطاولة السعودي الخضراوي يتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020

خطف لاعب المنتخب السعودي لكرة الطاولة علي الخضراوي بطاقة التأهل لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو2020) خلال مشاركته في التصفيات الآسيوية للتأهل الأولمبي طوكيو 2020 لمنافسات الفردي والتي اختتمت مساء اليوم على صالة الأمير حمزة بالعاصمة الأردنية عمان.
واستطاع الخضراوي التغلب على لاعب المنتخب اللبناني داوود الشيب بنتيجة 4-1 بعد مباراة قوية من قبل الطرفين.
المنتخب السعودي لكرة الطاولة علي الخضراوي دورة الألعاب الأولمبية طوكير 2020 منافسات الفردي
خطف لاعب المنتخب السعودي لكرة الطاولة علي الخضراوي بطاقة التأهل لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو2020) خلال مشاركته في التصفيات الآسيوية للتأهل الأولمبي طوكيو 2020 لمنافسات الفردي والتي اختتمت مساء اليوم على صالة الأمير حمزة بالعاصمة الأردنية عمان.
واستطاع الخضراوي التغلب على لاعب المنتخب اللبناني داوود الشيب بنتيجة 4-1 بعد مباراة قوية من قبل الطرفين.