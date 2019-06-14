شرطة الرياض: القبض على 7 سوريين متهمين بتشكيل تنظيم إجرامي لسرقة المركبات

التنظيم يضم مواطنًا ونازحًا.. أقروا بنهب 60 سيارة وعُثر على 17 بحوزتهم

صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الرياض المقدم شــاكر بـن سليمان التويجـــري، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الأموال, وفقاً لإجراءات البحث والتحري والاستدلال أسفرت -بفضلٍ من الله- عن القبض على تسعة متهمين، مواطن ونازح وسبعة أشخاص من الجنسية السورية، وتتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والخامس، وذلك بعد توفر الدلائل على قيامهم بتشكيل تنظيم إجرامي يمتهن سرقة المركبات حديثة الصنع المتوقفة عند المنازل ومعارض السيارات وتحريف أرقام هياكلها وبيعها أو تصديرها خارج المملكة.

وأضاف: أقروا بسرقة (٦٠) مركبة في أربع مناطق مختلفة بالمملكة، وتم ضبط بحوزتهم (١٧) سبع عشرة مركبة مسروقة، وقد جرى إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم.



وأكدت شرطة منطقة الرياض، أنها وإذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.