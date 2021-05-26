"تصفية": ‏سريان الصرف في ١١ مساهمة في مكة المكرمة و‎جدة

دعت المساهمين إلى سرعة تقديم مستنداتهم للبنك العربي

أعلنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية" اليوم عن سريان الصرف في مساهمة ظلال جدة، وروضة أبحر، وأرض الحرم، والنخيل، وكنوز جدة، والخضراء، ومجمع الحرم أرض الشرفة، والصفوة بأبحر الشمالية "السلامة والقباع"، وأرض شمال جدة "المحيميد"، وبرج بكة، وعلي كميهان السبيعي.

وقالت "تصفية" عبر حسابها على موقع "تويتر": "‏سريان الصرف في (١١) مساهمة في مكة المكرمة و‎جدة، وعلى المساهمين الذين لم يتقدموا في هذه المساهمات سرعة تقديم مستنداتهم للبنك العربي".