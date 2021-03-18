كبير أطباء بريطانيا: مخاطر "أسترازينيكا" ضئيلة للغاية وهي محتملة وليست مؤكدة

"ويتي" بين أن 11 مليونًا تلقوا اللقاح في المملكة المتحدة

أكد كبير الأطباء في إنجلترا كريس ويتي، اليوم (الخميس)، أن المخاطر المحتملة من تلقي لقاح أسترازينيكا للوقاية من فيروس كورونا ضئيلة للغاية، وأن الفوائد تفوقها بكثير، وذلك بعد ورود خمسة تقارير عن حدوث حالات تجلط دموي نادرة في المخ بعد تلقي اللقاح.

ونقلت "رويترز" عن "ويتي" قوله: "ما هو لدينا هنا، هو احتمال وجود خطر ضئيل للغاية، وهو خطر محتمل وليس مؤكدًا".

وأضاف: "لدينا خمسة أفراد من أصل 11 مليونًا تلقوا اللقاح في بريطانيا حتى الآن، مقابل حماية قوية للغاية يمنحها هذا اللقاح".

لقاح كورونا فيروس كورونا الجديد

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18 مارس 2021 - 5 شعبان 1442 10:28 PM

"ويتي" بين أن 11 مليونًا تلقوا اللقاح في المملكة المتحدة

كبير أطباء بريطانيا: مخاطر "أسترازينيكا" ضئيلة للغاية وهي محتملة وليست مؤكدة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أكد كبير الأطباء في إنجلترا كريس ويتي، اليوم (الخميس)، أن المخاطر المحتملة من تلقي لقاح أسترازينيكا للوقاية من فيروس كورونا ضئيلة للغاية، وأن الفوائد تفوقها بكثير، وذلك بعد ورود خمسة تقارير عن حدوث حالات تجلط دموي نادرة في المخ بعد تلقي اللقاح.

ونقلت "رويترز" عن "ويتي" قوله: "ما هو لدينا هنا، هو احتمال وجود خطر ضئيل للغاية، وهو خطر محتمل وليس مؤكدًا".

وأضاف: "لدينا خمسة أفراد من أصل 11 مليونًا تلقوا اللقاح في بريطانيا حتى الآن، مقابل حماية قوية للغاية يمنحها هذا اللقاح".

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