مستشفى المؤسس بمكة يعزّز من جاهزيته لمواجهة الكوارث

عبر إنشاء خطط الطوارئ وتحديثها

عزّز مستشفى الملك عبدالعزيز بالعاصمة المقدسة من جاهزيته لمواجهة الأحداث والكوارث، عبر حصر وتحليل المخاطر المتوقعة، وذلك عن طريق وحدة التخطيط والاستعداد للطوارئ.

وتم افتتاح وحدة جديدة بمستشفى الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة تحت مسمى "وحدة التخطيط والاستعداد للطوارئ".

وتهدف الوحدة التي تم افتتاحها من قِبل المدير التنفيذي للتجمع الصحي بمكة وإدارة المستشفى، إلى تعزيز جاهزية المستشفى لمواجهة الأحداث والكوارث عبر حصر وتحليل المخاطر المتوقعة، وتعزيز الاستعداد والاستجابة للأحداث والكوارث عبر إنشاء خطط الطوارئ العامة وتحديثها، وتعريف الموظفين بأدوارهم في التعامل مع خطط الطوارئ، إلى جانب تحسين فاعلية الاستجابة للأحداث والكوارث الداخلية والخارجية، وتعزيز سلامة الفرد والمجتمع وسلامة الحجاج والمعتمرين خلال الكوارث والأزمات.