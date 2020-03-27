"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على معظم المناطق

تتهيّأ الفرصة لتكوُّن سُحب رعديّة مُمطرة

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الشرقية، الرياض، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة؛ تصل إلى شبه انعدامٍ في الرؤية الأفقية على بعض من تلك المناطق، كما تتهيّأ الفرصة -بمشيئة الله- لتكوُّن السُّحب الرعديّة المُمطرة المصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية على مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل؛ تمتد إلى أجزاءٍ من مناطق: المدينة المنوّرة، القصيم، الشرقية؛ تمتد إلى نجران.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 14 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 14 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.