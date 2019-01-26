جامعة شقراء تشيد بـ4 من كلياتها بالدوادمي وعفيف

العلوم الطبية والتربية والصيدلة وإدارة الأعمال

أشاد مدير جامعة شقراء أ.د.عوض الأسمري، بأربع كليات تابعة لها، تميزت بأفضل ممارسات لوحدة البحث العلمي.

وأوضح "الأسمري" أن الكليات مرتبة حسب الأفضلية هي: العلوم الطبية التطبيقة بالدوادمي، والتربية بعفيف، والصيدلة بالدوادمي، وإدارة الأعمال بعفيف.