كوريا الجنوبية تسجل 451 إصابة جديدة بكورونا.. ولا وفيات

تشمل 420 إصابة محلية

سجلت كوريا الجنوبية 451 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، بما يشمل 420 إصابة محلية؛ مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 34.652 إصابة.

وأعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن البلاد لم تُبلغ عن أي وفيات إضافية جراء كوفيد-19؛ ليبقى العدد الإجمالي عند 526 وفاة.