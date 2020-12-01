كوريا الجنوبية تسجل 451 إصابة جديدة بكورونا.. ولا وفيات

تشمل 420 إصابة محلية

سجلت كوريا الجنوبية 451 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، بما يشمل 420 إصابة محلية؛ مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 34.652 إصابة.

وأعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن البلاد لم تُبلغ عن أي وفيات إضافية جراء كوفيد-19؛ ليبقى العدد الإجمالي عند 526 وفاة.

كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد

0

01 ديسمبر 2020 - 16 ربيع الآخر 1442 09:11 AM

تشمل 420 إصابة محلية

كوريا الجنوبية تسجل 451 إصابة جديدة بكورونا.. ولا وفيات

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

0 89

سجلت كوريا الجنوبية 451 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، بما يشمل 420 إصابة محلية؛ مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 34.652 إصابة.

وأعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن البلاد لم تُبلغ عن أي وفيات إضافية جراء كوفيد-19؛ ليبقى العدد الإجمالي عند 526 وفاة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020