جدة.. التفاصيل الكاملة للإجراءات الاحترازية بالمراكز والمولات توضحها الأمانة

الالتزام شعار الفترة من 6 إلى 20 رمضان.. ووحدات الفحص وغرف عزل بالمداخل

دعت أمانة محافظة جدة، المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالاشتراطات والتدابير الاحترازية خلال تسوّقهم بالمراكز التجارية والمولات خلال الفترة من 6 إلى 20 رمضان؛ بناء على الأمر الملكي الكريم.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن أوقات التسوق ستكون من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 5 مساء، مع عدم السماح لأنشطة عيادات التجميل وصالونات الحلاقة والنوادي الرياضية والصحية والمراكز الترفيهية ودور السينما وصالونات التجميل والمطاعم والمقاهي وغيرها من الأنشطة التي تحددها الجهات المختصة بالعمل داخل المركز التجاري.

وأضاف: "حيث ستقوم إدارات المراكز التجارية بزيادة أفراد الأمن بكامل أقسام المركز التجاري، لمتابعة تطبيق إنفاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية، ونشر اللوحات التوعوية والإرشادية التي توضح التدابير الاحترازية الواجب اتباعها أثناء التسوق بداخل المركز التجاري، مع التوعية التثقيفية لجميع العاملين بالإجراءات الاحترازية المطلوبة.

وتابع: "كذلك سيتم توفير وحدات ثابتة للفحص البصري وغرف عزل على مدخل المركز التجاري لفحص كل المرتادين بأجهزة الكشف الحراري والعزل لمن تتعدي حرارته 38 درجة مئوية أو أكثر، وإبلاغ الجهات الصحية عند الاشتباه في وجود حالات إصابة بفيروس كورونا، ووضع خطوط سير على الأرض وعلامات إرشادية أمام مدخل المول والمحلات ذات الكثافة الشرائية لتنظيم عملية الدخول والخروج بداخلها، وتوفير وسائل التطهير والتعقيم والقفازات أمام بوابات المركز وفي دورات المياه وأمام المصاعد والسلالم الكهربائية، والتطهير الدوري لمواقف السيارات.

وأردف: "تتضمن الإجراءات الاحترازية، عدم دخول كبار السن والأطفال أقل من ١٥ سنة، مع إلزام المرتادين بارتداء الكمامات قبل دخول المركز التجاري، وإزالة جميع الجلسات الموجودة بصالات المطاعم والمقاعد الخارجية؛ حرصًا على سلامة مرتادي المراكز التجارية، وإغلاق المساجد وغرف أداء الصلاة والاستراحات الموجودة داخل المركز التجاري، وكذلك إغلاق غرف قياس الملابس داخل محلات الملابس الجاهزة، ومنع استرجاع أو تبديل البضائع، وكذلك منع تجربة مستحضرات التجميل داخل المحلات التجارية، مع قصر التعامل المادي على القنوات الإلكترونية فقط (مثل آبل باي، فيزا.. إلخ) وتقليل التعامل بالعملة النقدية.

وأوضح أنه تم تعميد كل البلديات الفرعية بتكثيف الجولات الميدانية على المراكز التجارية لمتابعة إنفاذ الإجراءات الاحترازية وإغلاق المحلات غير المتجاوبة وعدم السماح بتنظيم أي حملات للعروض الترويجية داخل المركز، ومنع أي تجمعات داخل المركز، وتحديد وتنظيم كثافة المستهلكين داخل المحلات التجارية، وألا تقل المسافة الاحترازية بين الزبائن عن 2 متر مربع، مع وضع الخطوط والعلامات التي توضّح المسافات الآمنة بين المرتادين، والتقيد بإجراءات التباعد والمسافات الاحترازية أثناء التسوق بمحلات المركز التجاري، والتخلص من الكمامات والقفازات بعد التسوق في الحاويات المخصصة لها خارج المركز.

ودعا "الزهراني" مرتادي المراكز التجارية والمولات إلى التقيد بأوقات الحظر والأخذ في الحسبان الوقت اللازم للوصول لمنازلهم؛ وذلك قبل بداية الحظر الساعة الـ5 مساء؛ مؤكدًا حرص أمانة محافظة جدة على أمن وسلامة وصحة المواطنين والمقيمين.