انخفاض بأسعار النفط.. وبرنت يصل إلى 41.46 دولاراً أمريكياً

ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ما نسبته 0.80 %

انخفض سعر نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة اليوم، بنسبة 0.74 % ما يعادل 31 سنتاً ليصل إلى 41.46 دولاراً أمريكياً.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة، ما نسبته 0.80 % ليثبت عند 39.61 دولاراً أمريكياً.