بحدود الحرم المكي.. "إتقان العقارية" تُطلق حملتها التسويقية لبيع أرض الشوقية

أرض سكنية تزيد مساحتها على ربع مليون م2 كفرصة استثمارية نادرة

أطلقت شركة إتقان العقارية الحملة التسويقية لبيع "أرض الشوقية" كفرصة نادرة للمستثمرين تقع بداخل حدود الحرم المكي الشريف وتقدر مساحتها الإجمالية بـ 250,573.80 متراً مربعاً، بحي الشوقية أحد أحياء مكة الراقية المتميزة بنسق عمراني ومنطقة مأهولة بالسكان، كفرصة للراغبين بالسكن المميز وقدسية المكان.

وتتميز أرض الشوقية بقربها من الحرم المكي الذي تبعد عنه بنحو عشر دقائق فقط، و13 دقيقة عن منطقة المشاعر المقدّسة و7 دقائق عن محطة قطار الحرمين ودقيقتين عن طريقي الدائري الرابع وشارع عبدالقادر كوشك؛ ما يكسب الأرض موقعهاً مميزاً وحيوياً تتوافر فيه مقومات الاستثمار الآمن.

وتعد أرض الشوقية الواقعة بقلب الحي الذي تبلغ مساحته بـ 5,5 كيلو متر وبمنطقة مأهولة بالسكان وتضم مخططات الحي الخدمات التي يحتاج إليها المواطن من الخدمات الأساسية والترفيهية، كما تمتاز الأرض بقربها من الخدمات والبنى التحتية في المخططات السكنية القريبة.

وتعد أرض الشوقية فرصة استثمارية نادرة لقلة الأراضي المعروضة في منطقة حدود الحرم المكي التي تعد من الأماكن المرغوبة من المواطنين والمقيمين كافة الذين يحرصون على السكنى بالمناطق الواقعة بحدود الحرم لنيل الأجر بالصلاة وهم في أماكنهم.

ودعت شركة إتقان العقارية المستثمرين الراغبين في الشراء والاستثمار المميز التواصل مع الشركة عبر الموقع الإلكتروني (Etqaan.sa) أو بالاتصال على خدمة العملاء على الرقم (920001019) و (0550053000)، أو عبر قنوات التواصل الاجتماعي.