صورة مشرّفة من عسير لمعلمين لم يمنعهما المرض من تقديم واجبهما فلقيا الثناء

أحدهما مصاب بفشل كلوي والآخر بتصلب لويحي.. "الجوني": غير مستغرب على أبناء الوطن

جسّد المعلمان علي محمد العسيري وعبدالعزيز محمد العلياني من ابتدائية اليرموك التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير، صورة مشرّفة للمعلم المثابر ومثالاً يحتذى به في الجهد والعطاء والالتزام من خلال تقديم الدروس لطلابهما عبر منصة "مدرستي" رغم ظروفهما الصحية الصعبة، حيث يعاني المعلم علي العسيري من فشل كلوي، ويقوم بغسيل الكلى ثلاث مرات أسبوعياً، ويؤدي كامل حصصه في مادة اللغة الإنجليزية، والمعلم عبدالعزيز العلياني يعاني من التصلب اللويحي، ويؤدي عمله على أكمل وجه في مادة الرياضيات، والتي تتطلب جهداً مضاعفاً، شفاهما الله وعافاهما.

من جهته، أشاد مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني بالمعلّمَين والمدرسة؛ لقاء ما بُذل من جهود وتضحيات، بالرغم من ظروف المرض، وهذا ما يجب أن يكون عليه المعلم النموذج والقدوة، مؤكداً أن هذا ليس بمستغرب على أبناء الوطن وتضحياتهم وتحملهم للمسؤولية، وعبر عن امتنانه وتقديره البالغ للمعلمين باسم منسوبي التعليم كافة، سائلاً الله لهم الشفاء والعافية والتوفيق والسداد.