"هلال جدة" ينفذ مبادرة للتبرع بالدم تحت شعار "دمك حياة لغيرك"

تستمر لمدة 5 أيام وتهدف إلى نشر ثقافة التبرع بين منسوبيه والمتطوعين

نفذ فرع هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة أمس الأحد مبادرة للتبرع بالدم، بالتعاون مع مستشفى شرق جدة خلال هذه الفترة التي يعمل فيها الجميع للتصدي لجائحة كورونا ( COVID - 19 ) تحت شعار "دمك حياة غيرك لمساعدة مرضى كورونا وغيرهم".

وأوضح المتحدث الرسمي بالهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد، أن هذه المبادرة والمستمرة لمدة خمسة أيام، تهدف إلى نشر ثقافة التبرع بالدم بين منسوبيها والمتطوعين، وإلى ترسيخ صورة العمل التطوعي والإسهام في سد حاجة المحتاجين من المرضى لنقل الدم.

وأضاف أبوزيد أن هذه المبادرة تأتي من ضمن الأعمال التي نقوم بها كأعمال خيرية وتطوعية خالصة لوجه الله؛ لزرع العمل الخيري والتطوعي في منسوبي الهيئة والمتطوعين التابعين.

وأهاب بجميع المواطنين بالمشاركة في حملات التبرع بالدم التي ستستمر لمدة خمسة أيام في بنك الدم بمستشفى شرق جدة من خلال التواصل عبر تطبيق "وتين".

يُذكر أن تطبيق وتين هي مبادرة بالتعاون مع وزارة الصحة تسعى إلى تقليص فجوة التواصل بين المتبرعين وبنوك الدم حتى تصبح عملية التبرع بالدم أسهل.