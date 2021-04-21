غدًا.. إيداع 4 ملايين ريال لطلاب وطالبات القنفذة

تشمل عدة فئات من المدارس.. تعرف عليها

تودع إدارة تعليم القنفذة، يوم غد الخميس الموافق للعاشر من شهر رمضان الجاري، نحو أربعة ملايين ريال مكافآت الطلاب والطالبات لشهر شعبان لعام ١٤٤٢هـ.

وذكر مدير "تعليم القنفذة" الدكتور محمد الزاحمي، أن صرف المكافآت يشمل طلاب وطالبات مدارس تحفيظ القرآن الكريم والتربية الخاصة والاغتراب والنائية والإعاقات الجسمية وأبناء المعلمين المتوفين.

وأكد "الزاحمي" حرص الإدارة ممثلةً في قسم خدمات الطلاب والطالبات والشؤون الادارية والمالية في إنهاء إجراءات الصرف في الوقت المحدد.