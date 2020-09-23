كورونا.. ارتفاع في الإصابات بكوريا الجنوبية وأوكرانيا

سيئول: استقرت حصيلة الوفيات بالبلاد عند 388 حالة وفاة

سجلت كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية، 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأوضحت مراكز السيطرة على الوباء والوقاية منه في كوريا الجنوبية، أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت إلى 23216 إصابة؛ فيما استقرت حصيلة الوفيات عند 388 حالة وفاة.

سجلت أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 3497 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و63 وفاة.

وأفادت السلطات الصحية في أوكرانيا اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 184.734 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 3705 حالات وفاة؛ مشيرة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 81.670 حالة.