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إجمالي الإصابات 46,180,190 و‏الوفيات 747,970 شخصًا

الولايات المتحدة تسجّل 79,820 إصابة جديدة بكورونا و1,512 وفاة

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سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 79,820 إصابة ‏جديدة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و1,512 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.‏



وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 46,180,190 ، والوفيات 747,970.‏