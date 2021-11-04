الولايات المتحدة تسجّل 79,820 إصابة جديدة بكورونا و1,512 وفاة

إجمالي الإصابات 46,180,190 و‏الوفيات 747,970 شخصًا

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 79,820 إصابة ‏جديدة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و1,512 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.‏

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 46,180,190 ، والوفيات 747,970.‏

أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

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04 نوفمبر 2021 - 29 ربيع الأول 1443 11:51 PM

إجمالي الإصابات 46,180,190 و‏الوفيات 747,970 شخصًا

الولايات المتحدة تسجّل 79,820 إصابة جديدة بكورونا و1,512 وفاة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

واشنطن

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سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 79,820 إصابة ‏جديدة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و1,512 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.‏

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 46,180,190 ، والوفيات 747,970.‏

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أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

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