جامعة طيبة تفعّل الخدمات الطبية عبر العيادات الافتراضية خلال أزمة كورونا

"السراني": تهدف المبادرة إلى خدمة المجتمع وتخفيف الضغط عن الصحة

أعلن مدير جامعة طيبة الدكتور عبد العزيز السراني أن جامعة طيبة أطلقت مبادرة لتفعيل الخدمات الطبية الاستشارية والتخصصية الافتراضية "عن بعد" لكل شرائح المجتمع.

وفي التفاصيل، أوضح "السراني" أن هذه المبادرة تأتي لتخفيف الضغط عن وزارة الصحة والتكامل مع القطاعات الحكومية في مواجهة أزمة كورونا وتفعيل دور الجامعة في خدمة المجتمع واستثمار الطاقات والكوادر المؤهلة أعلى 000تأهيل في كلية الطب بالجامعة.

وأشار الدكتور السراني إلى أن التخصصات المتاحة للاستشارة متعددة من ضمنها أمراض القلب والطب النفسي وطب وجراحة العظام وأمراض الصدرية وأمراض الدم والأورام والباطنة والنساء والولادة وجراحة الأطفال وطب الأعصاب وطب الأسرة وغيرها من التخصصات خلال الفترتين الصباحية والمسائية يجيب فيها نخبة من الاستشاريين والمتخصصين في كلية الطب بجامعة طيبة عن استفسارات المراجعين وتوجيههم حيال مشاكلهم الصحية.

وشكر "السراني" بدوره أمير منطقة المدينة المنورة على متابعته وتوجيهاته الدائمة لتكامل القطاعات لخدمة المدينة المنورة وساكنيها مؤكدًا متابعة سموه الكريم وسؤاله الدائم عن احتياجات كل القطاعات وتوفيرها.

وأوضحت الجامعة طريقة الاستفادة من الخدمة عبر زيارة البوابة الإلكترونية لجامعة طيبة وحجز موعد مع الطبيب المراد خلال الفترة الصباحية أو المسائية، وتخصيص عيادة خاصة لكل مريض.