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أسهم 105 شركات سجلت ارتفاعًا في قيمتها فيما أغلقت أسهم 79 على تراجع

مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا.. 147 مليون سهم تقاسمتها 260 ألف صفقة

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 62.07 نقطة ليقفل عند مستوى 12204.45 نقاط, بتداولات بلغت قيمتها 5.4 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 147 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 260 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 105 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 79 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أمانة للتأمين، وعناية، ومتطورة، وبتروكيم، والمجموعة السعودية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات عذيب للاتصالات، وهرفي للأغذية، والاستثمار، ومكة، والمتحدة للتأمين الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و2.56% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، ودار الأركان، وكيان السعودية، ومتطورة، وزين السعودية الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات متطورة، والراجحي، والإنماء، وسابك، وسابك للمغذيات الزراعية الأكثر نشاطًا في القيمة.ِِ

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 102.20 نقطة ليقفل عند مستوى 25316.80 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 68 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 440 ألف سهم تقاسمتها 3126 صفقة.