الطائف.. 4329 مستفيداً من خدمات عيادات "تطمن"

تُقدم من خلال 17 عيادة موزعة على عدة مرافق صحية

بلغ عدد المستفيدين من خدمات عيادات "تطمن" في الطائف 4329 مستفيداً منذ بدء العمل بها حتى الآن.

وبينت صحة الطائف أن خدمات عيادة "تطمن" تُقدم من خلال 17 عيادة، موزعة على عدة مرافق صحية.

يشار إلى أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ومتاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.