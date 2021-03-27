قفزة الـ9 آلاف حالة.. "كورونا" يعيد 24 مليون فلبيني إلى الحجر الصحي

حظر الحركة والتجمعات وارتياد المطاعم

أفاد مسؤول كبير في الفلبين اليوم (السبت)، بأن 24 مليون مواطن في مانيلا والمحافظات المجاورة سيعودون إلى إجراءات الحجر الصحي الأكثر صرامة اعتبارًا من بعد غدٍ، في الوقت الذي تكافح فيه الفلبين لاحتواء زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد الذي تسبب في إجهاد المستشفيات.

وذكر المتحدث الرئاسي هاري روك، أن الإجراءات التي ستظل سارية حتى 4 أبريل، ستحظر الحركة غير الضرورية والتجمعات وتناول الطعام في المطاعم، وهي تمثل تشديدًا إضافيًا للقيود المفروضة في 22 مارس، وفقاً لـ"رويترز".

من جهتها، أبلغت وزارة الصحة اليوم عن 9.595 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، في اليوم الثاني على التوالي، حيث ظلت القفزة اليومية في الإصابات فوق 9000 حالة.

تمثل منطقة العاصمة، وهي عبارة عن امتداد حضري مزدحم لـ16 مدينة تضم 13 مليون شخص على الأقل، أكثر من خمسي حالات الإصابة بفيروس كوفيد -19 في البلاد والتي يزيد عددها عن 712000 حالة، وكان هناك أكثر من 13000 حالة وفاة على الصعيد الوطني.