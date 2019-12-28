هل منح "أردوغان" الجنسية التركية لمسلمي الإيغور؟

50 ألف حساب على "فيسبوك" تناقلت النبأ

تداول عشرات الآلاف من مستخدمي موقع "فيسبوك" خبراً مفاده أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن منح جنسية بلده لجميع أبناء أقليّة الإيغور، فما مدى مصداقية الخبر؟

وفقاً لما أوردته "فرانس 24" اليوم السبت، ذكر الخبر المتداول أن "أردوغان يعلنها ويمنح جميع مسلمي الإيغور الجنسية التركية وإقامة مجانية دائمة لهم في تركيا"، وتداولته عشرات الصفحات على "فيسبوك" وشاركه منها ما يقارب خمسين ألف مستخدم خلال 24 ساعة فقط.

وأوضح صحافيون في أنقرة أن خبر منح "أردوغان" الجنسية لمسلمي الإيغور لا أساس له من الصحّة، ولم تنقله أي وسيلة إعلامية ذات مصداقية.