عبدالعزيز بن سلمان: أنا مرتاح دومًا لأسعار النفط.. كلمة قلق ليست في قاموسي

قال: السحب من احتياطيات النفط الاستراتيجية الأمريكية أمرٌ يخص حكومة واشنطن

قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، الاثنين: إنه "مرتاح" على الدوام لأسعار النفط، وإن السحب من احتياطيات النفط الاستراتيجية الأمريكية أمرٌ يخص الحكومة الأمريكية؛ وفقًا لـ"رويترز".

وقالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في نوفمبر: إنها ستسحب نحو 50 مليون برميل من احتياطياتها، بالتعاون مع دول مستهلكة أخرى، مثل الصين والهند وكوريا الجنوبية، لمواجهة ارتفاع تكلفة الوقود.

وقال الوزير للصحفيين، ردًّا على سؤال بشأن استمرار ارتفاع الأسعار: "أنا مرتاح دومًا.. كلمة (قلق) ليست في قاموسي".