"الأخضر" يودِّع كأس العرب عقب الهزيمة من المنتخب "المغربي"

فشل المنتخب السعودي في التأهل للدور ربع النهائي من مسابقة كأس العرب؛ وذلك عقب خسارته من نظيره المغربي بهدف دون رد مساء اليوم الثلاثاء على "ملعب الثمامة" ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات من كأس العرب "فيفا قطر 2021".

ورفع المنتخب المغربي رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد المنتخب السعودي عند نقطة وحيدة.

منح كريم البركاوي التقدم للمنتخب المغربي قبل الدخول للاستراحة من علامة الجزاء.

وأكمل المنتخب السعودي المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الـ79 بعد طرد اللاعب علي مجرشي.