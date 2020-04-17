سنغافورة: 623 إصابة جديدة بكورونا

الحصيلة الإجمالية ترتفع إلى 5050 حالة

أعلنت سنغافورة اليوم عن تسجيل 623 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات إلى 5050 حالة.

وقالت وزارة الصحة في بيان: أغلب الحالات تعود إلى العمالة الأجنبية التي تسكن في عنابر جماعية، وباتت تشكّل أكثر من نصف عدد الإصابات في بلدان جنوب شرق آسيا.