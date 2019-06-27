إعلان القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بالقوات الخاصة والحماية برتبة "جندي"

الإدارة العامة: معرفة النتائج والوثائق والمستندات المطلوبة عبر"أبشر- التوظيف"

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية للقوات الخاصة للأمن والحماية لرتبة (جندي) للعام الهجري 1440هـ.

ولمعرفة نتائج القبول المبدئي والوثائق والمستندات المطلوبة ومواعيد المراجعة عبر بوابة (أبشر- التوظيف) https://jobs.moi.gov.sa.

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27 يونيو 2019 - 24 شوّال 1440 03:25 PM

الإدارة العامة: معرفة النتائج والوثائق والمستندات المطلوبة عبر"أبشر- التوظيف"

إعلان القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بالقوات الخاصة والحماية برتبة "جندي"

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية للقوات الخاصة للأمن والحماية لرتبة (جندي) للعام الهجري 1440هـ.

ولمعرفة نتائج القبول المبدئي والوثائق والمستندات المطلوبة ومواعيد المراجعة عبر بوابة (أبشر- التوظيف) https://jobs.moi.gov.sa.

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