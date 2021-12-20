3 مواجهات في دور الـ 16 من كأس الملك أبرزها مواجهتان للهلال والاتحاد

تستكمل اليوم الاثنين مباريات دور الـ 16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين حيث تُقام ثلاث مباريات على النحو التالي:

الباطن - الحزم

تُقام المباراة في تمام الساعة الثالثة وخمس دقائق على ملعب نادي الباطن.

يُذكر أن الفائز من هذه المباراة سيتأهل لدور ربع نهائي البطولة وينتظر المنتصر من مواجهة الفيحاء مع أبها، والمقرر لها غدًا الثلاثاء.

الفتح - الاتحاد

تُقام المباراة في تمام الساعة الخامسة وخمس وثلاثين دقيقة على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في الأحساء.

ومن المقرر أن يتأهل الفائز من الفتح والاتحاد، لملاقاة الفائز من التعاون والطائي، في ربع نهائي كأس الملك.

الهلال - الرائد

تُقام المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت الرياض على ملعب الملك فهد الدولي.

يُذكر أن الفائز من تلك المواجهة سينتظر الفائز من مباراة النصر مع الاتفاق لمواجهته.