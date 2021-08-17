"الأرصاد": حالة أمطار رعدية على عسير

تشمل عدة محافظات وتستمر حتى 7 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وشملت الحالة مدينة أبها، ومحافظات: (أحد رفيدة، والحرجة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب).

وأوضح المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

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17 أغسطس 2021 - 9 محرّم 1443 12:31 PM

تشمل عدة محافظات وتستمر حتى 7 مساءً

"الأرصاد": حالة أمطار رعدية على عسير

وكالة الأنباء السعودية (واس)

أبها

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نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وشملت الحالة مدينة أبها، ومحافظات: (أحد رفيدة، والحرجة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب).

وأوضح المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

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