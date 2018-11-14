أمير الشرقية يدشن الحركة المرورية بجسري طريق الملك عبدالله بالأحساء

أكد أهمية مراعاة عوامل السلامة

دشن أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم، مشروع جسري تقاطع طريق الملك عبدالله "دائري الهفوف والمبرز" مع طريق مكة المكرمة، وتقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق صلاح الدين، وذلك بحضور محافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي.

وأوضح أمير المنطقة أن افتتاح المشروعين سيسهم في انسيابية الحركة المرورية، مؤكداً أهمية مراعاة كل عوامل السلامة المرورية من لوحات إرشادية وتحذيرية؛ للحفاظ على السلامة العامة لمرتادي هذا الطرق والتقاطع في كل محافظات المنطقة.

من جهته، كشف أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم أن الأمانة تسعى وبخطى مستمرة إلى تعزيز الحلول التخطيطية والمرورية للوصول إلى هيكلية واضحة للطرق والتقاطعات الحيوية، ومنها تقاطع طريق الملك عبدالله "دائري الهفوف والمبرز" مع طريق مكة المكرمة، وتقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق صلاح الدين، واللذان تم إنشاء مشروعي الجسرين فيهما بكلفة إجمالية تُقدر بـ106 ملايين ريال، بطول يبلغ 1 كيلومتر، ويقعان على طريق الملك عبدالله، وقريبان من بعضهما، لذلك تم تنفيذهما في وقت واحد.

وأشار "الملحم" إلى أن مشروعي الجسرين تهدف الأمانة من خلالهما إلى توفير حركة مرورية حرة وانسيابية على طريق الملك عبدالله (دائري الهفوف والمبرز) لتصبح الحركة انسيابية سهلة دون توقف من شمال الأحساء وباتجاه الجنوب إلى طريق الرياض وبالعكس باتجاه الدمام شمالاً، حيث تحد من الاختناقات المرورية الكبيرة على هذين التقاطعين؛ لما يمثلانه من تقاطعين حيويين، كما أن المشروعين اعتُمد في تصميمهما على الأوتاد الخرسانية وإنشاء جسر علوي لكل تقاطع باتجاه طريق الملك عبدالله (دائري الهفوف والمبرز) حيث يبلغ طول المنشأة الخرسانية للجسرين 1000 متر تقريباً بعرض 26.3 متر، ويحتوي كل جسر على 3 مسارات وأرصفة مع حاجز خرساني وحديدي عند الأطراف لكل اتجاه، وإنارة وحاجز خرساني يفصل الاتجاهين، وفي أسفل الجسرين تم تصميم التقاطع بإنشاء ميدان وطرق خدمة؛ لتسهيل الحركة المرورية من وإلى كل طرق التقاطع، بحيث يتم توزيعها بصورة انسيابية.

ولفت إلى أن الأمانة وضعت في أولويات تنفيذها لمشاريع الجسور والأنفاق في التقاطعات الحيوية الإسهام في انسيابية الحركة المرورية وفك اختناقات السير؛ تسهيلاً لحركة المركبات، والحد من الاختناقات المرورية عند هذه التقاطعات، مع الحفاظ على السلامة العامة لشاغلي هذه المنطقة من ناحية التصميم والكفاءة.