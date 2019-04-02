فتح باب القبول والتسجيل بالمركز الوطني للعمليات الأمنية لعدد من الرتب

"الداخلية": استقبال الطلبات عبر بوابة "أبشر - توظيف" بداية من الأحد القادم

تعلن الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، فتح باب القبول والتسجيل بالمركز الوطني للعمليات الأمنية برتبة وكيل رقيب وعريف وجندي أول وجندي (رجال).

وأوضحت الإدارة أن استقبال طلبات القبول سيتم عبر بوابة (أبشر - توظيف) www.jobs.sa خلال الفترة من يوم الأحد 2 إلى الخميس 6 شعبان 1440 هـ.

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02 إبريل 2019 - 26 رجب 1440 12:51 PM

"الداخلية": استقبال الطلبات عبر بوابة "أبشر - توظيف" بداية من الأحد القادم

فتح باب القبول والتسجيل بالمركز الوطني للعمليات الأمنية لعدد من الرتب

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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تعلن الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، فتح باب القبول والتسجيل بالمركز الوطني للعمليات الأمنية برتبة وكيل رقيب وعريف وجندي أول وجندي (رجال).

وأوضحت الإدارة أن استقبال طلبات القبول سيتم عبر بوابة (أبشر - توظيف) www.jobs.sa خلال الفترة من يوم الأحد 2 إلى الخميس 6 شعبان 1440 هـ.

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