مكة.. إغلاق مستودع يخزّن البيض بطريقة غير صحية

أمانة العاصمة المقدسة طبقت عليه لائحة الجزاءات البلدية

أغلقت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية الغزة الفرعية، مستودعاً عشوائياً مخالفاً يتم بداخله تخزين البيض بطريقة غير صحية.

وقد تم ضبط المستودع العشوائي، وإغلاقه فوراً وتطبيق لائحة الجزاءات البلدية، بعد أن عُثر على البيض بداخله مخزن في بيئة غير صحية وغير آمنة.


يأتي ذلك ضمن حملة وزارة الشؤون البلدية والقروية "غذاؤكم أمانة".

مكة المكرمة أمانة العاصمة المقدسة بلدية الغزة الفرعية البيض

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09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441 01:28 AM

أمانة العاصمة المقدسة طبقت عليه لائحة الجزاءات البلدية

مكة.. إغلاق مستودع يخزّن البيض بطريقة غير صحية

عبدالرزاق البجالي

مكة المكرمة

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أغلقت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية الغزة الفرعية، مستودعاً عشوائياً مخالفاً يتم بداخله تخزين البيض بطريقة غير صحية.

وقد تم ضبط المستودع العشوائي، وإغلاقه فوراً وتطبيق لائحة الجزاءات البلدية، بعد أن عُثر على البيض بداخله مخزن في بيئة غير صحية وغير آمنة.


يأتي ذلك ضمن حملة وزارة الشؤون البلدية والقروية "غذاؤكم أمانة".

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مكة المكرمة أمانة العاصمة المقدسة بلدية الغزة الفرعية البيض

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