مكة.. إغلاق مستودع يخزّن البيض بطريقة غير صحية

أمانة العاصمة المقدسة طبقت عليه لائحة الجزاءات البلدية

أغلقت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية الغزة الفرعية، مستودعاً عشوائياً مخالفاً يتم بداخله تخزين البيض بطريقة غير صحية.

وقد تم ضبط المستودع العشوائي، وإغلاقه فوراً وتطبيق لائحة الجزاءات البلدية، بعد أن عُثر على البيض بداخله مخزن في بيئة غير صحية وغير آمنة.



يأتي ذلك ضمن حملة وزارة الشؤون البلدية والقروية "غذاؤكم أمانة".