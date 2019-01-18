ماجد عبدالله: الفكر النصراوي يتعرض لمحاولة تغيير سلبي

انتقد المدير التنفيذي في النادي

انتقد ماجد عبدالله، مهاجم فريق النصر السابق، تعامل أحمد البريكي، المدير التنفيذي في نادي النصر، مع بعض اللاعبين، واعتبر ما حدث لنجمَيْ الفريق يوسف خميس وخالد الغامدي لا ينسجم مع الفكر النصراوي.

وكتب ماجد عبر صفحته في تويتر: "حافظ النصر طوال عقود على قيمه ومبادئه، وأهمها تقديره أبناءه السابقين والحاليين، لكن ما يحدث من المدير التنفيذي بمنع نجومه من دخول النادي، مثل الكابتن يوسف خميس، وأخيرًا خالد الغامدي، يؤكد وجود تعامل مسيء، لا ينسجم مع الفكر النصراوي الذي يتعرض لمحاولة تغيير سلبي حتى في ألوانه التاريخية".

وكان الغامدي قد ظهر أمس عبر برنامج في المرمى، وتطرق لقضية خلافه مع النصر، ومنعه من دخول التدريبات.