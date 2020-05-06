ألمانيا.. 947 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 164807

بيانات "روبرت كوخ": الوفيات قفزت 165 لتصبح 6996 حالة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الأربعاء، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا ارتفع بواقع 947 حالة إلى 164807 حالات.

ووفق "رويترز"، أضاف المعهد أن العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الفيروس في البلاد قفز بواقع 165 إلى 6996 حالة.

ألمانيا فيروس كورونا الجديد

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06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441 10:45 AM

بيانات "روبرت كوخ": الوفيات قفزت 165 لتصبح 6996 حالة

ألمانيا.. 947 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 164807

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الأربعاء، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا ارتفع بواقع 947 حالة إلى 164807 حالات.

ووفق "رويترز"، أضاف المعهد أن العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الفيروس في البلاد قفز بواقع 165 إلى 6996 حالة.

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