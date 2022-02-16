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أطلقها أمير المنطقة اليوم ضمن مراحل المشروع بعدة مدن ومناطق المملكة

النقل العام بالحافلات بـ"حاضرة" جازان.. 9 مسارات و84 نقطة توقف

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أطلق أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز بمكتبه اليوم، بحضور رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح بن محمد الرميح، مشروع النقل العام بالحافلات في حاضرة جازان (جيزان، صبيا، أبو عريش)، وذلك ضمن مراحل الإطلاق لمشاريع النقل العام بالحافلات في عدد من مدن ومناطق المملكة.



وأكد الأمير محمد بن ناصر أن البدء في تنفيذ المشروع يأتي تأكيداً لحرص القيادة على توفير وتأمين خدمات النقل العام التي تسهم في تحسين وتطوير خدمات النقل بجميع مناطق المملكة ومنها منطقة جازان ، التي تعد مقصداً سياحياً للكثير من الزوار من داخل وخارج المملكة، بما يحقق رؤية المملكة 2030، من خلال تحسين جودة الحياة ودعم البنية الاقتصادية للمنطقة من خلال فتح قنوات استثمارية جديدة، مشيداً سموه بالجهود المبذولة من الهيئة العامة للنقل وكافة كافة الجهات ذات العلاقة بما يحقق التكامل لتنفيذ مثل هذه المشاريع التنموية والحيوية المهمة.



واستمع أمير المنطقة لشرح مفصل عن مشروع النقل العام بالحافلات بالمنطقة والذي تم اعتماده ضمن ميزانية العام المالي الحالي 2022م ويتكون من (9) مسارات، و(47) حافلة مخصصة لتقديم خدمات النقل العام في هذا المشروع، ويتضمن (84) نقطة توقف، وذلك في حاضرة جازان في كلٍ من (جازان، وصبيا، وأبو عريش) بما يخدم المستفيدين من سكان المنطقة وزائريها، وعلى مدار 18 ساعة يومياً.



كما اطلع الأمير محمد بن ناصر على مشروع خدمة النقل العام في حاضرة جازان، الذي يهدف إلى توفير خيارات تنقل متعددة للمواطنين والمقيمين ، من خلال توفير خدمة نقل عام بالحافلات، وكذلك المساهمة في رفع مستوى السلامة ورفع مستوى جودة الحياة في المنطقة، وتسهيل حركة التنقل داخل المدن، وتقليل الازدحام المروري في الطرق، وتنمية الفرص الوظيفية لأبناء المنطقة، والحد من الانبعاثات الكربونية والتلوث البيئي، إضافة لاستعراض خطة الهيئة العامة للنقل المستقبلية لتطوير الخدمة والمتمثلة في دعم خدمات النقل العام بالتقنية الحديثة، وزيادة المسارات للشبكة، وزيادة وتطوير نقاط التوقف، وتطوير مسارات مخصصة للحافلات السريعة.



وكانت الهيئة العامة للنقل قد بدأت تنفيذ المرحلة الأولى من مشاريع النقل العام في مناطق ومدن المملكة والتي تشمل مدينة بريدة ومحافظة عنيزة، وفي المنطقة الشرقية في حاضرة الدمام ومحافظة القطيف، بالإضافة إلى محافظة الطائف، وكذلك ما نشهده اليوم من إطلاق مشروع النقل العام في حاضرة جازان، وذلك عبر آلية لتمويل تلك المشاريع بالتنسيق مع وزارة المالية وفق الشروط والأحكام لتشغيل هذه المشاريع بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية.