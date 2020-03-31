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تستمر حتى الساعة السابعة من مساء اليوم

رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة

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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة، اليوم، تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة، ومحافظات: الحناكية – العلا – المهد، تستمر حتى الساعة السابعة من مساء هذا اليوم.