خبير طقس: أمطارٌ متفاوتة على عسير وجازان والرياض والشرقية

انخفاضٌ في الحرارة على الشمالية

قال خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني؛ حسب المرصد الألماني، متوقع أمطار متفاوتة من مكانٍ إلى آخر من خفيفة لغزيرة على أجزاءٍ من منطقتَي عسير وجازان، وسواحل تبوك، وعلى شرق الشمالية وجنوب منطقتَي الرياض والشرقية، وعلى أجزاءٍ من الإمارات وسلطنة عُمان، وانخفاضٌ في الحرارة على الشمالية.