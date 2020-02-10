مارس المقبل .. الاتحاد السعودي للرياضة للجميع يُطلق "سبارتن الرياض 2020"

يعد أشهر سباق للحواجز الصعبة حول العالم لجميع المستويات والفئات العمرية

أعلن الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، إطلاق سباق سبارتن في مدينة الرياض، الذي يعد أشهر سباق للحواجز الصعبة حول العالم.. وسيقام السباق في الفترة من 13 إلى 14 مارس 2020، على حلبة ديراب.

ويهدف السباق إلى تعزيز مستوى اللياقة البدنية للمتسابقين، واختبار قدراتهم الجسدية وقدرتهم على التركيز والتحمل، عبر تجربة ممتعة ومشوقة لمحبي المغامرات.

وفي هذه المناسبة، أعرب رئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود، عن حماسته لاستضافة هذا السباق بالمملكة، قائلاً: "إن هذا الحدث الذي تم تنظيمه لجميع المستويات والفئات العمرية، يمثل تحدياً مثيراً ومفعماً بالحماس لأولئك الذين يبحثون عن تجربة لياقية بدنية فريدة من نوعها".. مؤكداً "أن الفعاليات رائعة ونوعية من حيث القيمة الترفيهية للمشاهدين والمشاركين على حد سواء".

وأضاف الأمير خالد بن الوليد "ربما نكون الأكثر حماساَ لسباق سبارتن الأطفال؛ ولاسيما أن بناء مجتمع نشط وصحي يبدأ مع الأطفال، لذا لا ينبغي تفويت هذا السباق، داعياً المتسابقين من جميع المستويات والفئات العمرية، إلى المشاركة حيث سيتم تقسيم السباق إلى ثلاثة مستويات (السيدات، الرجال، والأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 4 و14 عاما)".

وسيكون يوم سباق السيدات، الجمعة 13 مارس 2020، ويقام إلى جانب سباق الفتيات الأصغر سناً (من 4 سنوات إلى 14 سنة)، وسيتمكن عديد من السيدات من المشاركة في سباق يحتوى على 20 حاجزاً، وقطع مسافة 5 كلم، حيث يعد هذا السباق مناسباً للمشاركين الأكبر سناً، كونه يحتوي على عديد من الحواجز الطبيعية؛ كالأرضيات الموحلة، والمياه، والأسلاك الشائكة.

ولفت الأمير خالد بن الوليد، إلى أن يوم سباق الرجال، سيكون السبت 14 مارس 2020، الى جانب سباق الأطفال الذكور (من 4 سنوات إلى 14 سنة)، وسينقسم إلى فئتين، وهما فئة سبارتن السوبر، وفئة سبارتن السبرينت.

ويجب على المتسابقين، في الفئة الأولى، اختبار قدراتهم على التحمل، من خلال قطع مسافات متوسطة تقدر بنحو 10 كلم، وعبور 25 حاجزاً، بينما تركز الفئة الثانية من السباق على عبور 20 حاجزاً، من خلال قطع مسافات قصيرة تقدر بنحو 5 كلم.. ويعد هذا السباق مناسباً للمشاركين الكبار.

وتابع، صُمم هذا السباق خصيصاً لبناء مستقبل أكثر صحة للأجيال القادمة، حيث يقام سباق سبارتن بجانب سباق الكبار في يوم واحد.. وفي نهاية السباق، سيتم تتويج الفائزين عبر توزيع الميداليات، للسباقات في الفئات العمرية التالية:

• 4 - 6 سنوات: مسافة أكثر من 800 متر.

• 7 - 9 سنوات: مسافة أكثر من 1600 متر.

• 10 إلى 14 سنة: مسافة أكثر من 3200 متر.

وسيحصل كل مشارك في السباق على ميدالية سبارتن (Finisher) الرسمية، وقميص سبارتن (Finisher) الرسمي، ودعوتين مجانيتين للضيوف لحضور فعاليات السباق.

وبناءً على نجاح أول سباق سبارتن سعودي، يتوقع حدث الرياض، حضوراً فعالاً ومشاركة كبيرة من جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي ودول أخرى.

يُشار الى أن أول سباق سبارتن سعودي، أُطلق في أغسطس عام 2019، وتم تنظيمه في جبال السودة خلال موسم السودة ضمن مواسم السعودية. وشكل تحدياً جديداً للمنافسين الذين تخطوا أكثر من 20 عقبة على مسافة خمسة كيلومترات، حيث جذبت السباقات المخصصة للرجال والسيدات، الأطفال الذكور والإناث من خلال حضور أكثر من 1500 ما بين مشاركين ومشاهدين، إضافة إلى مشاركة 60 متطوعاً، حيث كان عمر أصغر مشارك هو 4 سنوات بينما أكبر مشارك عمراً هو 70 سنة.

الجدير بالذكر أن سباق سبارتن مستوحى من محاربي سبارتن في العصور القديمة. وتم إطلاق أكثر من 2500 حدث سنوي في 42 دولة، بهدف إيجاد مجتمع ملهم ومحفز لجميع المستويات والفئات العمرية.

وللحصول على بطاقات الحجوزات لسباق سبارتن الرياض 2020 للرجال والأولاد الذكور bit.ly/RMR2020 وللنساء أو الفتيات يمكنكم زيارة الموقع التالي: bit.ly/RWR2020