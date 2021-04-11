السد القطري يصل الرياض .. للمشاركة في دوري أبطال آسيا

يحل في المجموعة الرابعة إلى جانب النصر

وصلت، مساء اليوم الأحد، بعثة فريق السد القطري إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وذلك للمشاركة في منافسات المجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وكان في استقبال بعثة الفريق القطري الشقيق عددٌ من منسوبي العلاقات العامة والدولية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، فيما توجهت البعثة فور وصولها إلى مقر إقامتها.

ويحل السد في المجموعة الرابعة التي تضم كلاً من النصر، الوحدات الأردني وفولاد خوستان الإيراني.