فيديو.. الطائرة الأكثر تطوراً في العالم تدمر جزيرة لـ"داعش"

من طراز "إف 35" وأسقطت عليها 36 ألف كغم من الذخيرة

نشر التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي لقطات فيديو من السماء تظهر تدميراً درامياً لما وصف بـ"جزيرة داعش الموبوءة"، بعد إلقاء قنابل تزن عشرات الأطنان.

ووفق "سكاي نيوز"، أشار التحالف إلى جزيرة "كنعوص" التي تقع وسط نهر دجلة، بمحافظة صلاح الدين شمال العاصمة العراقية بغداد.

وقال التحالف: أصبحت هذه الجزيرة وكراً لمسلحي "داعش"، مما استلزم التحرك ضده، وشارك في عملية القصف مقاتلات أمريكية من طراز إف 35، التي تعتبر الأكثر تطوراً في العالم.

ونشر على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، مقطع الفيديو مرفقاً بتعليق كتب فيه: "هكذا تبدو الجزيرة الموبوءة بداعش بعد أن أسقطت عليها الطائرات المقاتلة #إف-15 و#إف-35، 36 ألف كغم من الذخيرة".

ويظهر فيديو آخر التقطته القوات العراقية قريبة من المكان أعمدة ضخمة من الدخان تتصاعد في السماء، حيث تضرب الجزيرة انفجارات.

وقال مسؤول عسكري في التحالف إنه الهدف من العملية حرمان "داعش" من الاختباء في الجزيرة.

وكان جهاز مكافحة الإرهاب في العراق قد أعلن، الثلاثاء، إطلاق عملية "التراب الأسود" العسكرية، بمشاركة قوة المهام المشتركة للتحالف الدولي في محافظة صلاح الدين، من أجل ملاحقة فلول "داعش".

وأعلن العراق النصر على "داعش" في أواخر 2017، وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية القضاء على "داعش" في سوريا في ربيع 2019.

وواصل التنظيم شنّ هجمات هنا وهناك في البلدين، انطلاقاً من مناطق نائية وأخرى صحراوية، وتحدثت تقارير عن احتمال عودة التنظيم إلى البلدين بعد تعزيز قدراته.

وذكرت الأمم المتحدة في تقرير نُشِر في أغسطس الماضي أن "داعش" يمتلك نحو 30 ألف مقاتل في البلدين، ويحوز مبالغ مالية تقدر بـ300 مليون دولار.