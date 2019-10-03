مدرسة إشارة الحرس الوطني تحتفل بتخريج دورتي اللغة الإنجليزية

احتفلت مدرسة إشارة الحرس الوطني صباح اليوم، بتخريج دورتي اللغة الإنجليزية الفنية رقم (1و2 لعام 1439-1440هـ)، وذلك بحضور قائد سلاح الإشارة، اللواء مهندس عبدالعزيز بن عبدالرحمن التويجري، وبحضور قائد مدرسة إشارة الحرس الوطني، العميد فهد بن محمـد الشريف، وقادة وحدات سلاح الإشارة.



وبدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى وكيل رقيب سعيد بن علي القحطاني كلمة الخريجين، بعدها أعلنت النتيجة العامة للدورات، كما كرم قائد سلاح الإشارة الأوائل على الدورات، والتقطت الصور التذكارية للخريجين.



وعقد بعد ذلك "التويجري" ندوة لتطوير دورات اللغة الإنجليزية بمشاركة ضباط من وزارة الدفاع البريطانية، وكذلك ضباط من سلاح الإشارة اشتملت على عرض لبعض تجارب الضباط في تعليم اللغة الإنجليزية، وكذلك مناقشة الخريجين في سبيل تطوير دورات اللغة الإنجليزية بمدرسة إشارة الحرس الوطني بالتعاون مع وزارة الدفاع البريطانية.