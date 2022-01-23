"هيئة المحاسبين" تواصل حضورها الدولي وتترجم دليل استخدام المعايير للمراجعة بالمنشآت

في سياق جهودها باعتبارها جهة معتمدة لترجمة المعايير باللغة العربية

واصلت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين حضورها الدولي والإقليمي، بإصدار ترجمتها " باللغة العربية" لدليل استخدام المعايير الدولية للمراجعة في عمليات مراجعة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الصادر عن الاتحاد الدولي للمحاسبين.

يأتي ذلك كأحد مخرجات الاتفاقيات الموقعة بين الهيئة والاتحاد الدولي للمحاسبين لنشر مطبوعاته باللغة العربية كجهة معتمدة، وفي إطار جهود الهيئة للرقي بمهنة المحاسبة والمراجعة ودعم المكاتب الصغيرة والمتوسطة، وحرصًا على نقل المعرفة المتخصصة من مصادرها الموثوقة.

ويهدف الدليل إلى تمكين المحاسبين القانونيين من اكتساب فهم عميق لعمليات المراجعة التي تتم وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة من خلال شرح المعايير وتقديم أمثلة توضيحية لها.

ويقدم الدليل نهجًا عمليًا لكيفية تنفيذ المراجعة، يمكن للمحاسبين القانونيين استخدامه عند تنفيذ عمليات المراجعة على أساس المخاطر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ويساعد الدليل المحاسبين القانونيين في تنفيذ عمليات مراجعة عالية الجودة وفعّالة من حيث التكلفة، مما يمكنهم من خدمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمصلحة العامة بشكل أفضل.





ويمكن الاطلاع على النسخة الإلكترونية على الموقع الإلكتروني للهيئة https://socpa.org.sa/Socpa/Technical-Resources/Digital-Library/Free-Books/Publications-(1).aspx

ويمكن الاطلاع على النسخة الإلكترونية على الموقع الإلكتروني للهيئة https://socpa.org.sa/Socpa/Technical-Resources/Digital-Library/Free-Books/Publications-(1).aspx



