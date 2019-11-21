من باريس.. الكشف عن تفاصيل "رالي داكار 2020": تحديات تبدأ من جدة وتنتهي بـ"القدية"

رئيس هيئة الرياضة: فرصة ليرانا العالم.. والفيصل: قادرون على الأحداث العالمية

أعلن الأمير خالد بن سلطان الفيصل، رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، التفاصيل النهائية لمسار سباق "رالي داكار السعودية 2020"، الذي تستضيفه السعودية للمرة الأولى خلال الفترة من 5 - 17 يناير المقبل.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، أُقيم في العاصمة الفرنسية باريس الأربعاء، بحضور المدير العام لـ"رالي داكار" ديفيد كاستيرا، وأكثر من ٤٠٠ صحفي وإعلامي من ممثلي وسائل الإعلام المحلي والدولي والصحفيين والسائقين.

وكُشف في المؤتمر الصحفي عن المسافة التي يمتد فيها "رالي داكار السعودية"، التي تبلغ 7800 كيلومتر؛ إذ ستكون نقطة الانطلاق من جدة، وتسير خلالها الفرق مسافة 752 كيلومترًا عبر مناطق متعرجة عدة، قبل أن يستمر التحدي إلى الشمال لنحو الـ900 كيلومتر عبر مشروع البحر الأحمر حتى يصل إلى مدينة نيوم المستقبلية.

ويمرُّ بعد ذلك السائقون وفِرقهم المشاركة في "رالي 2020" بمنطقة من الرمال والحصى، تمتد لمسافة 676 كيلومترًا خلال رحلتهم الصعبة من نيوم إلى العلا في المرحلة الرابعة من السباق، قبل أن يتوجب عليهم اختبار قدراتهم عند مرورهم على حائل في طريقهم صوب الرياض.

ويحصل المتسابقون على يوم راحة في العاصمة قبل أن تُستأنف الرحلة باليوم الأطول من أيام الرالي من حيث المسافة؛ إذ يمضي المشاركون في طريقهم لمسافة 741 كيلومترًا، وينعطف مسار السباق تجاه الغرب في وسط الصحراء قبل الالتفاف للخلف، والمضي شرقًا تجاه منطقة حرض في محافظة الأحساء؛ وهو ما يعني دخول منطقة الربع الخالي، ثم الاقتراب نحو خط النهاية في القدية (الوجهة المتخصصة في الترفيه والثقافة والرياضة) التي ستشهد تتويج الفائز بـ"رالي داكار السعودية 2020".

من جانبه، أكد الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس هيئة الرياضة السعودية، في كلمة تلفزيونية مسجلة أن استضافة حدث بحجم رالي داكار تُظهر مدى شعبية رياضة المحركات وعشق الجمهور السعودي لها.

وقال: "نعتز بشدة بأن ينطلق الفصل الثالث من مغامرة رالي داكار من هنا في السعودية، وأن نستضيف السباق في قارة آسيا للمرة الأولى على الإطلاق".

وأضاف: "سيستمتع عشاق رياضة المحركات بمختلف التضاريس الطبيعية لوطننا. ولدي ثقة أن هذا المسار سيكون أحد أفضل المسارات بتاريخ رالي داكار، كما سيشكل فرصة رائعة للعالم؛ لكي يرى السعودية بحق، ويلتقي شعبها المضياف الذي يملؤه الطموح والإصرار والاحترافية في تنظيم مثل هذه الأحداث العالمية".

ومن جانبه، أكد الأمير خالد بن سلطان الفيصل أن السعودية ستكتب ورالي داكار معًا فصلاً جديدًا من الإنجازات في عالم رياضات المحركات، وسيكون فصلاً عنوانه تحدي اكتشاف موقع جديد بكل تفاصيله.

وتابع رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية بالقول: نريد للعالم أن يرى صحراءنا الساحرة التي تنتظر كتابة الكثير والكثير من قصص المغامرات. نريد للعالم أن يرى كرم الشعب السعودي المضياف الذي يستعد للترحيب بالعالم في بلادنا؛ لكي يطلع على رؤيتنا وقدراتنا في تنظيم أكبر الأحداث العالمية.