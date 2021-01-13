شاهد.. نائب أمير حائل يشارك في مسيرة قافلة "درب زبيدة"

كرّم الداعمين وشركاء النجاح والمحاضرين

شارك نائب أمير منطقة حائل، الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، صباح اليوم، قافلة "درب زبيدة" مسيرتها، المتجهة إلى مدينة "فيد" التاريخية.

وتضمّ المسيرة 60 مشاركاً و20 ركايب، وأكثر من 30 شخصاً من المنظمين والمساندين للرحلة.

ورعى الأمير "فيصل"، بمقر مخيم الأهالي، حفلَ تكريم الداعمين وشركاء النجاح والمحاضرين والمساهمين في إنجاح الفعاليات المصاحبة لقافلة "درب زبيدة".