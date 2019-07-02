"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية على "الشرقية" والرياض ونجران ومكة والمدينة

تكوُّن السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الشرقية والرياض ونجران؛ تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، وكذلك على منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، كما يستمر تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة في المرتفعات الجنوبية الغربية، في حين يُتوقع تكوُّن السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.